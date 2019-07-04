За снятием Шария с выборов стоит «Оппозиционная платформа – За жизнь», – источник

Идеологом снятия с выборов популярного видеоблогера Анатолия Шария выступил глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом изданию «Комментарии» сообщил источник из окружения Петра Порошенко.
Утверждается, что именно Бойко провел переговоры с Порошенко, подсказав механизм снятия Шария с выборов: информационная атака, решения ЦИК, митинги протеста. При этом в команде экс-президента изначально планировали требовать снятия с регистрации не только Шария и Клюева, но и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, но в конечном итоге от этой идеи отказались.
По словам источника, гиперреактивность Бойко в «деле Шария» связана с тем, что набирающая популярность партия видеоблогера может существенно подкосить рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь». Второй нюанс — личная неприязнь. Анатолий Шарий последовательно критикует Бойко, а недавно представители блогера едва не сорвали встречу Бойко с избирателями.
Косвенным подтверждением того, что именно «Оппоплатформа» стоит за снятием Шария с выборов является то, как синхронно освещают указанное событие телеканалы, подконтрольные Медведчуку и Порошенко.
Кроме того, источник предполагает, что в деле Шария совпали интересы не только Оппозиционной платформы и «Европейской солидарности», но и партии «Слуга народа», представителей которой так же активно критикует Шарий. Вероятно, по этой причине и родилось письмо и.о. главы СБУ Ивана Баканова в адрес ЦИК с указанием информации, о том, что Шарий проживает за пределами Украины более пяти лет.
Кроме того, стало известно, что команда «Оппозиционной платформы» намерена добиваться проведения новой жеребьевки для определения номера партий в бюллетенях. Партию не устраивает, что основной ее конкурент — Оппозиционный блок Мураева-Вилкула, получил первую позицию в избирательном бюллетене.
Апелляционный суд уже даже начал рассмотрение дела касательно обжалования итогов жеребьевки в Центральной избирательной комиссии. Иск подан от подконтрольной платформе «Аграрной партии», представители которой считают, что включение в список «Руху новых сил» без жеребьевки нарушает ее права.
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