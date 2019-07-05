Нацбанк укрепил гривну выше 26 за доллар

Нацбанк Украины в пятницу, 5 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек – до 25,8708 грн за доллар против 26,0448 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,2030 грн против 29,4124 грн накануне.