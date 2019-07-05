Стал известен главный претендент на пост главы МВФ

Главу Банка Англии Марка Карни считают главным претендентом на замещение Кристин Лагард на посту директора-распорядителя МВФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на букмекерский сайт Betway.
«Хоть он и родился в Канаде, Карни соответствует требованиям — у него ирландский паспорт, и британское гражданство, а его ожидаемый уход из Банка Англии в январе представляется своевременным», — считает Алан Алджер из Betway.
Как отмечается, Betway принимает ставки 7 к 2 на то, что Карни возглавит МВФ.
Вторым фаворитом считается экс-глава Резервного банка Индии Рагхурам Раджан. Букмекеры ставят на его победу в соотношении 9:2.
Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн и экс-председатель ФРС Джанет Йеллен в числе аутсайдеров — на них ставят в соотношении 25:1.
Как сообщалось, Лагард была выдвинута на должность президента Европейского центробанка и может занять это кресло после того, как 31 октября его освободит Марио Драги.
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