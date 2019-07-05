Зеленский назначил двух заместителей главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Службы безопасности Украины и начальника Главного следственного управления ведомства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.
«Назначить Дублика Анатолия Ярославовича заместителем главы Службы безопасности Украины ... Назначить Карпенко Александра Ивановича заместителем главы Службы безопасности Украины», — говорится в указе. Еще одним указом президент назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления СБУ.
Ранее Дублик занимал должность начальника одного из департаментов СБУ, Карпенко — начальника Главного управления спецслужбы в Донецкой и Луганской областях. Тиводар с 2014 года работал в должности замначальника Главного следственного управления СБУ.
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