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Кличко пригрозил выборами в случае разделения должностей мэра и главы КГГА

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Кличко пригрозил выборами в случае разделения должностей мэра и главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о разделении полномочий мэра и главы Киевской администрации. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, — это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы», — сказал Кличко.

По его словам, речь идет «не о фамилии, а о принципах».

«Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их, и это будет справедливо», - сказал Кличко.

По его мнению, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации назначать, это «будет иметь отрицательную оценку относительно самоуправления также и от иностранных экспертов, партнеров Украины».

«К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно разделения полномочий мэра и главы КГГА Президент Зеленский не будет повторять», — подытожил Кличко.

Напомним, что о необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года. Тогда должность мэра, которой оставили меньше полномочий, осталась у Леонида Черновецкого, а КГГА возглавил ставленник Януковича Александр Попов.

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В 2014 году на выборах мэра Киева победил Виталий Кличко. В июне 2014 года после того, как Кличко принял присягу мэра, президент Петр Порошенко назначил его также председателем КГГА.

КГГА, Киев, Виталий Кличко
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