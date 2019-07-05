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Huawei может 9 августа показать свою собственную операционку

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Huawei может 9 августа показать свою собственную операционку

Собственная операционная система Huawei может быть анонсирована 9 августа. Альтернативу Android, скорее всего, представят в день открытия конференции для разработчиков HDC.2019, сообщает Gizmochina со ссылкой на приглашение, разосланное компанией в СМИ.

Мероприятие пройдет в районе озера Суншань (Дунгуань) в Китае с 9 по 11 августа. Оно будет разделено на три сегмента: вступительную речь, технический форум и сессии по программированию. Как ожидается, «доморощенная» ОС Huawei будет показана именно во время основного доклада. Также ожидаются анонсы, связанные с высокоскоростными мобильными сетями 5-го поколения (5G) и интернетом вещей.

В рамках технического форума специалисты Huawei расскажут про обновления, касающиеся «умного» дома, здоровья, путешествий, виртуальной и дополненной реальности, а также платежной функции Huawei Pay. На сессиях по программированию инженеры Huawei поделятся с разработчиками практическим опытом.

Предположительно, в Китае альтернатива Android будет называться Hongmeng OS, на международном рынке — Ark OS. Она будет совместима не только со смартфонами, но и компьютерами, планшетами, телевизорами, автомобилями, смарт-часами и прочими устройствами. В связи с тем, что после отзыва лицензии на Android компания лишилась доступа к магазину Google Play, новые программы можно будет загружать из Huawei AppGallery.

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Как пишет Huawei Central, компания уже запустила внешнее тестирование новой ОС. Ее работу проверяет на некоем новом, еще не вышедшем устройстве — предположительно, Huawei Mate 30. По данным источника издания, «операционка» может быть выпущена вместе с новой моделью смартфона.

Huawei, Ark OS
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Пятница, 5 июля 2019
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