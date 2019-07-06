Из-за жары во Франции не хватает воды

Меры экономии воды введены в 32 департаментах Франции из-за угрозы засухи, при этом в некоторых объявлена кризисная ситуация. Об этом сообщает в субботу газета Le Monde.
Издание отмечает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в департаментах Луара, Индр, Алье, Атлантическая Луара и Вандея (центральная и южная часть страны). Там был введен запрет на использование воды «не в приоритетных целях», который касается и сельского хозяйства. В первую очередь, согласно правилам, должны обеспечиваться нужды здравоохранительных учреждений и санитария, решаться вопросы общественной безопасности и доступа к питьевой воде.
«В последние дни департамент Вандея столкнулся с высокими температурами, не было зафиксировано существенных осадков», — приводит газета заявление местной префектуры, которая призывает граждан «умерить потребление водных ресурсов».
Власти Атлантической Луары заявили о запрете снабжать водой души на пляжах и городские фонтаны, а также мыть личные автомобили, здания и дороги, наполнять бассейны и иные искусственные водоемы.
По данным бюро геологических и горных исследований, во многих местах уровень грунтовых вод является «неудовлетворительным» и «более низким», чем в 2018 году. Этим летом, которое, как ожидается, будет теплее, чем обычно, специалисты бюро ожидают проблемы в ряде регионов, в том числе на юге Эльзаса и в Бургундии.
Июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции, в ряде городов были установлены исторические температурные рекорды, и даже после прохождения волны жаркого воздуха из Сахары в центральных районах страны температура держится на уровне плюс 30-33 градусов.
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