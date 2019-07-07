В Греции начались досрочные парламентские выборы

Избирательные участки на досрочных парламентских выборах открылись в Греции в 7 утра. Они будут работать до 19:00, после чего ожидается объявление первых экзитполов.

В голосовании могут принять участие все граждане страны, имеющие право голоса и достигшие 17-летнего возраста. По закону, участие в голосовании является обязательным, хотя санкции к тем, кто не приходит на избирательные участки, не применяются. От обязательного голосования законодательство освобождает греков, которые достигли 70 лет, а также тех, кто в день голосования будет находиться за границей. Причем для избирателей, живущих далеко от избирательных участков, куда им надо добираться транспортом, например, с островов, предусматриваются до трех дней отпуска.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европейский парламент главная оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса обогнала правящую партию Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса на 9,35% голосов. На выборах в местные органы власти представители НД впервые в истории возглавили 12 из 13 регионов страны, а также большинство муниципалитетов. После этого поражения Ципрас посчитал своим моральным долгом назначить на 7 июля досрочные парламентские выборы, которые прежде должны были состояться лишь в октябре, в конце четырехлетнего мандата его правительства.

На нынешних выборах избирателям предстоит избрать депутатов из кандидатов 20 допущенных к выборам политических партий и блоков, однако основная борьба ведется между партией СИРИЗА и «Новой демократией» (НД). По оценкам социологов, НД получит в 300-местном однопалатном парламенте от 151 до 165 мест, а СИРИЗА — 70-82 места, перейдя в оппозицию.