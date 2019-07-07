Зеленский присвоил имена военно-морскому лицею и бригаде морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президента № 494/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Присвоить имя вице-адмирала Владимира Безкоровайного Военно-морскому лицею и в дальнейшем именовать его — Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного», — сказано в документе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование «имени контр-адмирала Михаила Белинского».

Соответствующий указ президента № 495/2019 от 7 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Присвоить 36 отдельной бригаде морской пехоты Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование „имени контр-адмирала Михаила Белинского“ и в дальнейшем именовать ее — 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского», — сказано в документе.