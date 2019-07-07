США предложили заменить американские войска в Сирии немецкими

Соединенные Штаты хотят, чтобы немецкие войска частично заменили американский контингент в Сирии. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag и агентству DPA спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы хотим, чтобы сухопутные войска из Германии частично заменили наших солдат», — сказал он.

Джеффри добавил, что Германия играет активную роль в политическом процессе в Сирии и в качестве союзника в борьбе против террористической организации «Исламское государство» на северо-востоке страны.

По его словам, ИГ можно победить с помощью сирийских сил, однако необходимо и международное присутствие, чтобы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техническую помощь. Дфеффри рассказал, что в настоящее время идет поиск добровольцев среди партнеров по коалиции во главе с США.

«В общей сложности от партнеров потребовалось бы несколько сотен солдат на северо-востоке страны», — отметил спецпредставитель.

В начале апреля 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал вывод американских войск из Сирии. Впоследствии он заявил, что силы коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую занимала ИГ в Сирии и Ираке.