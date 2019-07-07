Войти
Венгрия озвучила условия прекращения блокирования Украины в НАТО
позиция
Венгрия озвучила условия прекращения блокирования Украины в НАТО
Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США
дружба народов
Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США предложили заменить американские войска в Сирии немецкими

221
США предложили заменить американские войска в Сирии немецкими

Соединенные Штаты хотят, чтобы немецкие войска частично заменили американский контингент в Сирии. Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag и агентству DPA спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Мы хотим, чтобы сухопутные войска из Германии частично заменили наших солдат», — сказал он.

Джеффри добавил, что Германия играет активную роль в политическом процессе в Сирии и в качестве союзника в борьбе против террористической организации «Исламское государство» на северо-востоке страны.

По его словам, ИГ можно победить с помощью сирийских сил, однако необходимо и международное присутствие, чтобы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техническую помощь. Дфеффри рассказал, что в настоящее время идет поиск добровольцев среди партнеров по коалиции во главе с США.

«В общей сложности от партнеров потребовалось бы несколько сотен солдат на северо-востоке страны», — отметил спецпредставитель.

Читайте также: Зеленский рассказал, как работает над возвращением моряков

В начале апреля 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал вывод американских войск из Сирии. Впоследствии он заявил, что силы коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую занимала ИГ в Сирии и Ираке.

США, Сирия, ФРГ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 7 июля 2019
Суббота, 6 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016