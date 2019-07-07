Зеленский представил нового главу Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье во время рабочей поездки в Луганскую область представил нового председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение главы региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Президент подчеркнул, что задачей нового руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.
«Для нашей страны важный приоритет — прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском, видели разрушенные дома, отсутствие дорог, я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается», — сказал Зеленский, выразив надежду на улучшение ситуации.
«Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать», — сказал в свою очередь Комарницкий.
В воскресенье Зеленский прибыл вна Донбасс. Ожидается, что вместе с Туском он посетит район Станицы Луганской, где сторонам конфликта удалось провести разведение сил, а также заслушает доклад командования силовой операции о ситуации в регионе.
Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал в Луганской области.
На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается до сих пор.
В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска — сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области (при этом на месте университета проссийское «руководство» непризнанной «ЛНР» создало собственную «Луганскую академию внутренних дел»).
Виталий Комарницкий доктор юридических наук, профессор. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016