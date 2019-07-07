Зеленский представил нового главу Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье во время рабочей поездки в Луганскую область представил нового председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение главы региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент подчеркнул, что задачей нового руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.

«Для нашей страны важный приоритет — прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском, видели разрушенные дома, отсутствие дорог, я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается», — сказал Зеленский, выразив надежду на улучшение ситуации.

«Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать», — сказал в свою очередь Комарницкий.

В воскресенье Зеленский прибыл вна Донбасс. Ожидается, что вместе с Туском он посетит район Станицы Луганской, где сторонам конфликта удалось провести разведение сил, а также заслушает доклад командования силовой операции о ситуации в регионе.

Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал в Луганской области.

На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. Сменил несколько должностей в университете, пока в 2007 году не был назначен его ректором, которым и остается до сих пор.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска — сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области (при этом на месте университета проссийское «руководство» непризнанной «ЛНР» создало собственную «Луганскую академию внутренних дел»).

Виталий Комарницкий доктор юридических наук, профессор. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.