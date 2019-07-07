Войти
Венгрия озвучила условия прекращения блокирования Украины в НАТО
позиция
Венгрия озвучила условия прекращения блокирования Украины в НАТО
Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США
дружба народов
Волкер анонсировал скорый визит Зеленского в США
Зеленский готов выполнить все пункты минских соглашений
мирный процесс
Зеленский готов выполнить все пункты минских соглашений

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Медведчук рассказал, как ему удалось стать кумом Путина

304
Медведчук рассказал, как ему удалось стать кумом Путина

С президентом России Владимиром Путиным глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной Рады. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал политик в интервью российскому телеканалу «Россия 1».

«Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным», — пояснил Медведчук.

Он рассказал и о том, как его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой: «Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году».

На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. Одна из встреч произошла на даче политика в Крыму, еще до 2014 года.

Путин называет Медведчука националистом, но тот не обижается. «Хотя спорю, я не согласен с этим определением. Но в его понимании это может иметь место, потому что у него специфическое понимание национализма в Украине», — пояснил политик.

Читайте также: Зеленский представил нового главу Луганской области

Дома семья политика разговаривает на русском языке. «Я могу разговаривать свободно на украинском языке, но считайте, в знак протеста я специально стараюсь максимально разговаривать на русском языке», — подчеркнул Медведчук.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 7 июля 2019
Суббота, 6 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016