Медведчук рассказал, как ему удалось стать кумом Путина

С президентом России Владимиром Путиным глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной Рады. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал политик в интервью российскому телеканалу «Россия 1».
«Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным», — пояснил Медведчук.
Он рассказал и о том, как его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой: «Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году».
На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. Одна из встреч произошла на даче политика в Крыму, еще до 2014 года.
Путин называет Медведчука националистом, но тот не обижается. «Хотя спорю, я не согласен с этим определением. Но в его понимании это может иметь место, потому что у него специфическое понимание национализма в Украине», — пояснил политик.
Дома семья политика разговаривает на русском языке. «Я могу разговаривать свободно на украинском языке, но считайте, в знак протеста я специально стараюсь максимально разговаривать на русском языке», — подчеркнул Медведчук.
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