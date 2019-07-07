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Рейтинг Трампа бьет рекорды на фоне успехов в экономике

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Рейтинг Трампа бьет рекорды на фоне успехов в экономике

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике его администрации. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 44% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% участников исследования. Порядка 3% не дали ответа.

Ранее за все время проведения опросов АВС и The Washington Post положительную оценку работе Трампа не давали более 42% респондентов. Этот показатель был зафиксирован в апреле 2017 года. Неодобрительно высказались о предпринимаемых главой государства мерах тогда 53%.

По оценкам исследователей, рост популярности Трампа связан с тем, что его политику в экономической сфере респонденты по большей части считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса, отрицательную — 42%. Вместе с тем внешнюю политику президента США эффективной считают 40% опрошенных, неэффективной — 55%. Не менее 37% полагают, что Конгрессу США следует начать процедуру импичмента Трампа, противоположного мнения придерживаются 59%.

Респондентам также был задан вопрос о том, какого кандидата они поддержали бы, если бы президентские выборы «состоялись сегодня». Выбирать предлагалось между Трампом и одним из пяти политиков, имеющих сейчас наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. В данную пятерку входят бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

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Согласно приведенным результатам опроса, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 55% голосов избирателей, а Трамп — 41%. Сандерс победил бы Трампа, набрав 51% голосов, результат республиканца составил бы 45%. Уоррен одержала бы победу над Трампом при соотношении 51% к 44% голосов. Для Харрис и Буттеджаджа результаты составили бы соответственно 51% — 43% и 48% — 44% в пользу демократов.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Дональд Трамп
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