Нацбанк продолжает и дальше укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 8 июля, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек - до 25,7114 грн за доллар против 25,8708 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,95099 грн против 29,202999 грн 5 июля.