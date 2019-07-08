У Зеленского обещают принять решение в защиту информационной безопасности страны

Президент Украины Владимир Зеленский в связи со сложившейся ситуацией проводит совещание, в ближайшее время примет решение в защиту национальной безопасности, в том числе информационной, сообщил его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Сегодня с самого утра и до сих пор продолжается совещание у президента Украины относительно ситуации, которая сложилась... В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной, безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия, чтобы прекратить попытки разжигания агрессии, вражды, и будет прекращено это сразу на корню», — заявил Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом «Россия-24» и телеканалом кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, о чем в своей программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.