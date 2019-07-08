У Зеленского обещают принять решение в защиту информационной безопасности страны

Президент Украины Владимир Зеленский в связи со сложившейся ситуацией проводит совещание, в ближайшее время примет решение в защиту национальной безопасности, в том числе информационной, сообщил его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
«Сегодня с самого утра и до сих пор продолжается совещание у президента Украины относительно ситуации, которая сложилась... В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной, безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия, чтобы прекратить попытки разжигания агрессии, вражды, и будет прекращено это сразу на корню», — заявил Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.
Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом «Россия-24» и телеканалом кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, о чем в своей программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016