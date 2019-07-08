Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору в Минске.

Соотвествующее видеобразение Зеленского появилось на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.

«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — сказал глава государства.

Он отметил, что такая встреча может пройти при посредничестве Трампа, Меркель, Мэй и Макрона.

«Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске».

«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?»

Напомним, что ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом «Россия-24» и телеканалом кума Путина Виктора Медведчука NewsOne, о чем в своей программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.