В Кремле обещают рассмотреть предложение Зеленского о встрече с Путиным

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Минске с президентом России Владимиром Путиным рассмотрят в Кремле, но пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть идею нового формата встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат. Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию», — заявил Песков.

По его словам, США не являются участниками нормандского процесса и это усложняет возможность проведения встречи такого формата.

«Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», — заявил пресс-секретарь Путина.

8 июля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом президент заявил в ответ на идею телеканала NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука провести телемост «Надо поговорить» с российском каналом «Россия 24».