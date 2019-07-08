Новый премьер Греции уже принял присягу

Лидер победившей на вчерашних парламентских выборах правоцентристской партии «Новая демократия» (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции. Трансляцию церемонии вело греческое государственное телевидение ERT.

Мицотакис поклялся соблюдать конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа. Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы государства Прокописа Павлопулоса.

Ранее президент дал Мицотакису мандат на формирование правительства. Его состав, как ожидается, будет объявлен в понедельник.

Напомним, что партия СИРИЗА, которая поддерживает предыдушего премьера Алексиса Ципраса, проиграла парламентские выборы в Греции. Она заручилась поддержкой 31% граждан. На первом месте оказалась оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия», которую возглавляет бывший банкир Кирьякос Мицотакис. За нее проголосовали около 40% избирателей. Это означает, что «Новая демократия» получит 158 из 300 мест в парламенте Греции, что обеспечит ей большинство.