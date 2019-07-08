NewsOne отменил телемост с российским телеканалом

Телеканал NewsOne Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктора Медведчука, заявил, что отменяет так называемый телемарафон «Надо поговорить» с российским федеральным каналом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала.
В своем заявлении NewsOne утверждает, что из-за попытки «организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей» якобы началась массовая информационная атака телеканала.
В частности, отмечается, что кроме акций протеста, были также и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких.
«Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона „Надо поговорить“», — заявили на телеканале.
Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
Планы провести телемост раскритиковали практически во всех ведущих партиях.
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