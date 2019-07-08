Луценко попиарился на «телемосте»: владельца и журналистов NewsOne вызвали на допрос

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения телеканала NewsOne устроить телемост «Надо поговорить» с российским каналом «Россия 24».
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал он.
По его словам, все «причастные — от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс — вызваны на допрос».
«Готовится представление в суд об аресте активов», — добавил генпрокурор.
Официально владельцем NewsOne является Тарас Козак, близкий к куму российского президента Виктору Медведчуку.
Телеведущим телемарафона с украинской стороны должен был быть ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ ведущим должен был быть Андрей Малахов. Анонсировал проведение телемоста ведущий программы «Вести недели» на российском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев.
Тем временем NewsOne уже заявил, что отменяет телемарафон «Надо поговорить» с российским каналом из-за угроз физической расправы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016