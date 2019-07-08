Луценко попиарился на «телемосте»: владельца и журналистов NewsOne вызвали на допрос

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения телеканала NewsOne устроить телемост «Надо поговорить» с российским каналом «Россия 24».

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В связи с намерениями провести совместный телемост с российским подсанкциионным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал он.

По его словам, все «причастные — от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс — вызваны на допрос».

«Готовится представление в суд об аресте активов», — добавил генпрокурор.

Официально владельцем NewsOne является Тарас Козак, близкий к куму российского президента Виктору Медведчуку.

Телеведущим телемарафона с украинской стороны должен был быть ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов, а со стороны РФ ведущим должен был быть Андрей Малахов. Анонсировал проведение телемоста ведущий программы «Вести недели» на российском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев.

Тем временем NewsOne уже заявил, что отменяет телемарафон «Надо поговорить» с российским каналом из-за угроз физической расправы.