На саммите Украина – ЕС подписаны пять документов о сотрудничестве

Пять документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем подписано на саммите Украина—ЕС в понедельник в Киеве.
Как передает «Интерфакс-Украина», подписано соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта «U-LEAD» в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет EUR40 млн.
Подписано также соглашение о финансировании мер по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли (ЗСТ), в частности, в сферах, касающихся сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговли, трудовых отношений. Общий вклад ЕС составляет EUR44 млн.
Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы «Антикоррупционной инициативы» с общим бюджетом EUR22,9 млн. Проект направлен, в частности, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.
Еще одно подписанное соглашение — о поддержке гражданского общества и культуры — предусматривает привлечение финансирование ЕС в размере EUR10 млн для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.
Стороны также подписали дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины на выделение дополнительных EUR10 млн. Так, помощь будет направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для переселенцев, в том числе в зоне, прилегающей к линии столкновения; меры, направленные на развитие микро-, малых и средних предприятий; поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.
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