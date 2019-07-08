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Зеленский рассказал, почему срывается обмен пленными

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Зеленский рассказал, почему срывается обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема с обменом пленными в том, что списки, которые представляет официальный Киев, не совпадают с данными боевиков. Об этом он сказал в комментарии представителям СМИ в рамках саммита Украина-ЕС.

«Ведется в Минске вопрос об обмене военными пленными. Вы знаете, в чем там проблема. Если не знаете, то пока что проблема в том, что списки обеих сторон не совпадают. Нам показывают списки, где наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену», — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что верит в то, что «мы найдем выход из этой ситуации и в ближайшее время продвинемся и в вопросе обмена военными пленными».

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Ранее экс-участник ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук заявлял, что Украина при участии ОБСЕ и Международного Красного креста передала боевикам подробный список на 107 человек, о которых точно известно, что они живы. Но через некоторое время там ответили, что установили только 27 человек. О других 80 — что ничего не знают, и их не нашли.

обмен пленными, Владимир Зеленский
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