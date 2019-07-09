Нацбанк еще больше укрепил гривну

Нацбанк Украины на вторник, 9 июля, укрепил официальный курс гривны на 11 копеек - до 25,6022 грн за доллар против 25,7114 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,7128 грн против 28,95099 грн накануне.