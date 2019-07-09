Зеленский ввел двух своих людей в набсовет «Укроборонпрома»

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».
Документ № 499/2019 опубликован на сайте главы государства.
Таким образом Зеленский уволил Михаила Згуровского, который возглавил совет в января 2018 года и назначил новых членов Наблюдательного совета концерна — Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, 9 июля.
Напомним, что Давид Арахамия — № 4 в списке партии «Слуги народа», ранее был назначенным секретарем Национального инвестиционного совета.
Андрей Загороднюк был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны, 5 июля назначен также внештатным советником президента.
По квоте президента в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. Полномочия обоих истекли в марте этого года. В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.
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