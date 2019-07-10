Зеленский собирается «разобраться» с Медведчуком после выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.

Об этом он сказал в Борисполе 10 июля, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — ответил Зеленский на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с российским пропагандистским каналом.

Зеленский заверил, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

«Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — добавил президент.

По его словам, никаких информационных монополий в Украине не будет.