В ответ на мирные инициативы Зеленский начал репрессии, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает традиции своего предшественника, Петра Порошенко. Глава государства осуждает мирные инициативы и поддерживает радикалов в их угрозах. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог Алексей Якубин.

«Похоже, что новый Президент фактически продолжил „лучшие традиции“ своего предшественника Петра Порошенко. Зеленский тоже начал осуждать мирные инициативы, одобряет угрозы радикалов против несогласных и по-видимому дает указания завести уголовные дела на тех, кто говорит о прямых переговорах для установления мира. Ну или его офис так его выставляет. Пример анонса телемоста „Давайте поговорим“ между Россией и Украиной — показательный. Президент страны выступил резко против идеи (!) восстановления публичного гражданского диалога для уменьшения эскалации и как результат, — решения конфликт между странами. А как без диалога, хотя бы в виде телемоста, можно говорить о мире?» — написал Якубин.

Он уверен, что Зеленский своим заявлением одобрил угрозы радикалов в отношении журналистов телеканала, который предложил телемост.

«Фактически Зеленский, заступился не за журналистов, а „спустил псов войны“ на телеканал и его сотрудников, хотя по Конституции должен быть гарантом соблюдения прав человека. То есть, как минимум, не должен призывать к расправе над журналистами, а наоборот — требовать наказания для бесчинствующих радикалов. Добавим для полноты картины еще и ситуацию с Медведчуком. Как бы к нему не относились некоторые люди в нашем обществе, а этот политик смог впервые за много месяцев освободить четырех пленных. В другой стране — ему бы орден дали. Ведь Медведчук сделал то, чего долго не могли сделать ни тогда при Порошенко, ни теперь уже при Зеленском. Но президент публично осудил действия Медведчука, фактически обвинил в том, что Медведчук вытянул из плена почти 500 украинцев и продолжает это делать», — добавил политолог.

Эксперт отметил, что часть политиков в стране говорит о том, что украинцам необходимы прямые переговоры для установления мира.

«Но и тут власть публично осуждает даже обсуждение прямых переговоров. При этом кроме планирования очередных переговоров в Нормандском формате и — давайте будем реалистами — откровенно смешного «приглашения» присоединиться к ним Дональда Трампа, и уходящей Терезы Мэй Зеленский ничего предложить не может. А это — опять же, путь Порошенко, который уже завел того в никуда. Сейчас именно туда же идет новый президент. Получается, тех, кто делает шаги к миру, власть осуждает. А сама же в этом направлении не движется. Уверен, что такая позиция Зеленского — сам мир установить не могу, другим не даю ибо политические конкуренты — украинцы дадут адекватную оценку на выборах, ведь «Слуга народа» — это «коллективный аватар Зеленского», — резюмировал Алексей Якубин.