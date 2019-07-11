В Украине в ближайшие дни холодно и сыро

В Украине в четверг, 11 июля, сохранится облачная погода с прояснениями, днем в большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами гроза. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«11 июля облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южной части ночью 11-16°, днем 21-26°. В Крыму грозовые дожди, температура ночью 17-19°, днем 22-24 °. В Карпатах дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В последующие два дня, 12-13 июля, сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди (13 июля кроме центральных и южных областей), грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 18-23°, на юге и востоке страны 23-26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

В течение 14-15 июля в западных, северных, местами центральных областях и на Одесщине синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 7-13°, днем 18-24°; в южной части и восточных областях ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве и Киевской области 11 июля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 9-11°, днем 18-20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.

12-13 июля в Киеве ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

В течение 14-15 июля в столице прогнозируют кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.