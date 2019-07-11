Вышинского могут отпустить после выборов в Украине

Подвижки в вопросе освобождения удерживаемых лиц, включая главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, могут начаться после выборов в Верховную Раду. Об этом российскому «РИА Новости» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, арест Вышинского «стоит во главе угла» переговоров об освобождении и обмене.

Медведчук предположил, что после 21 июля, когда на досрочных выборах изберут новый состав Рады, власти начнут решать вопрос освобождения. «В том числе и господин Вышинский вернется», — заключил он.

Ранее, 10 июля, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО и рассказал, что журналист намерен отстаивать в суде свою невиновность. «Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля», — добавил Венедиктов.

Кирилла Вышинского арестовали в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Москва считает журналиста политзаключенным.