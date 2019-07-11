Dragon Capital улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году вырастет на 3,2% под влиянием более высокого, чем ожидалось, внутреннего спроса (и потребительского, и инвестиционного).
Такой обновленный по итогам полугодия макропрогноз обнародовала одна из ведущих в Украине инвесткомпаний Dragon Capital, ранее оценивавшая рост отечественной экономики в этом году в 2,5%.
Согласно ему, внешняя среда в первом полугодии оказалась лучшей для Украины, чем ожидалось, в частности, из-за резкого благоприятного изменения цен на железную руду и газ.
И хотя во втором полугодии года в Dragon Capital ожидают ухудшения условий торговли, в годовом исчислении обновленные прогнозы все же лучше, чем были.
Оценка увеличения реального ВВП в 2020 году осталась прежней — 2,8%, так как позитивное влияние более высокого спроса будет нивелировано сокращением транзита российского газа, отмечается в документе. Если полгода назад аналитики Dragon Capital ожидали падения транзита на 20%, то теперь — на 50%.
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