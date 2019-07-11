Иран пригрозил Европе нефтью по $200

Западным потребителям придется покупать каждый баррель нефти за $200, если Европа продолжит игнорировать свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил старший член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Аболфазл Хассан Бейги, передает агентство Fars.
«Европейцы должны знать, что если они продолжат эту тенденцию (не будут выполнять свои обязательства, - Ред.), они будут вынуждены покупать баррель нефти по цене $200, в то время как у нас появится свобода действий, чтобы выйти из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)», — сказал он.
Слова чиновника прозвучали на фоне заявления секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, что Тегеран решительно настроен сворачивать свои обязательства по ядерной сделке, если Европа продолжит бездействовать под влиянием США.
Свои действия иранские власти объясняют тем, что страны — участницы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) не предприняли мер по предотвращению введения американских санкций в отношении Ирана.
СВПД — соглашение между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией по иранской ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из соглашения и позднее ввел санкции против Ирана.
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