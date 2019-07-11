Зеленский в разы опережает других политиков по уровню доверия

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 65% и в несколько раз превышает показатели других политических лидеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг».
Зеленскому полностью доверяют 37% опрошенных, скорее доверяют — 28%. Совсем не доверяет президенту 21%, скорее не доверяют — 6%.
Следующие за главой государства — лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук с уровнем доверия в 25%, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков с 24%. В то же время, 25% говорит, что не знает Разумкова.
Главе «Громадянськой позиции» Анатолию Гриценко доверяют 23%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 22%, а сопредседателю «Оппозиционные платформы — За жизнь» Юрию Бойко — 22%.
Доверие действующему премьер-министру Владимиру Гройсману составляет 20%, главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко — 20%. При этом не знают Смешко тоже 20%.
Меньше всего респонденты доверяют предыдущему президенту Петру Порошенко (14%) и одному из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку (12%).
Опрос проводился среди 2 тысяч совершеннолетних респондентов 6-10 июля. Погрешность составляет не более 2,2%.
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