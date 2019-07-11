В Сирии взорвался автомобиль, есть жертвы

У сирийском городе Африн произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибло 11 человек, еще 35 — получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk.
Как сообщается, в центре города Африн в автомобиле сработало взрывное устройство. В результате взрыва из бака автомобиля вылилось дизельное топливо, которое при контакте с огнем загорелось, — возник пожар, который создал густую дымовую завесу.
На место происшествия прибыли медицинские бригады, которые оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.
Силы безопасности Сирии заявили, что террористический акт был совершен организацией YPG/PKK.
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