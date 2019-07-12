Нацбанк еще больше ослабил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 12 июля 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 25,8018 грн за доллар против 25,7005 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,1174 грн против 28,8359 грн накануне.