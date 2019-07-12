В ФРГ приветствовали первый телефонный разговор между Зеленским и Путиным

Правительство Германии приветствует первый телефонный разговор, который состоялся в четверг между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Мы приветствуем то, что президент Зеленский и президент Путин провели разговор», — цитируют его СМИ.

Напомним, что в четверг вечером стало известно о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Путину позвонил Зеленский. Представители команды Зеленского назвали прошедшую беседу «первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате» и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что первый разговор президентов России и Украины был прагматичным и занял около 20 минут.