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Зеленский представил нового главу Херсонской области

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Зеленский представил нового главу Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Зеленский представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне в субботу, передает Интерфакс-Украина.

«Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации... и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать», — сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

В свою очередь Юрий Гусев отметил, что Херсонщина — это его родной регион, и с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

«Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift ... платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей — те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА», — сказал Гусев.

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Напомним, что 26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Херсонской ОГА предлагалось назначить Юрия Гусева.

Ранее Юрий Гусев значился под № 41 в избирательном списке партии «Слуга народа». Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей «в другой роли».

Херсонская область, Юрий Гусев
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