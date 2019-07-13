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Британская королевская семья неплохо заработала на Меган Маркл

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Британская королевская семья неплохо заработала на Меган Маркл

Супруга наследника английского престола принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл способствовала привлечению дополнительных средств в общий капитал королевской семьи, сообщает газета The Daily Express.

Только сувенирных тарелок, кружек, флажков, магнитов и плюшевых мишек, посвященных королевской тематике и свадьбе пары, было продано в прошлом году на 21,7 миллиона фунтов стерлингов — на 2 миллиона больше, чем годом ранее.

И хотя свадебное платье для Меган от модного дома Живанши обошлось казне в 387 тысяч фунтов, а платье от Стеллы Маккартни для приема стоило еще 119 555 фунтов стерлингов, приданное невесты покрыло эти расходы — она принесла в королевскую семью 5 миллионов долларов.

Меган Маркл родилась в 1981 году, на телевидении впервые появилась в 2002 году, играя в основном второстепенные или эпизодические роли в сериалах «Главный госпиталь», «Без следа», «Касл», комедии «Несносные боссы» и пр.

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В 2016 году она встретила принца Гарри на свидании вслепую, назначенном общим другом. Пара поженилась в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Примечательно, что последнюю роль Маркл сыграла в фильме с говорящим названием «Как найти мужа».

Великобритания, Меган Маркл
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