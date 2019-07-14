Новая Рада может собраться уже в августе

В партии «Слуга народа» планируют провести первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады в августе, заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
«Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа — Ред.) — это так, может, еще рано ... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости», — сказал Корниенко в эфире «Радио Свобода» в субботу.
Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться к 9 сентября 2019 включительно, то есть «не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов».
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