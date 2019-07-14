Почти 200 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах

Место голосования перед досрочными выборами Верховной Рады сменили 198 747 граждан. Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей.

Данные обнародованы по состоянию на 13 июля 2019 года.

В частности чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области — 31261 человек.

Напомним, украинцы могут сменить место голосования на внеочередных парламентских выборах не позднее 15 июля.