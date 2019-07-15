Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 15 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки – до 25,76 грн за доллар против 25,8018 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,9884 грн против 29,1174 грн накануне.