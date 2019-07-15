«Нафтогаз» в июле снизит цену на газ для населения почти на 12%

НАК «Нафтогаз Украины» в июле снизит цену на природный газ для населения на 11,7% (на 648 грн) по сравнению с июньской ценой — до 4,905 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика), сообщила пресс-служба НАК.

В «Нафтогазе» акцентировали внимание на том, что конечная цена для потребителей будет завесить от тарифа на распределение газа.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства № 485 от 5 июня 2019 года, с июня «Нафтогаз» обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ (5,161 тыс. грн); цена НАК для промышленности (5,017 тыс. грн); средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже (4,905 тыс. грн), спецобязательства по постановлению № 867 (цена рассчитана в размере 7,185 тыс. грн).