Войти
Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе
дружба народов
Порошенко анонсировал освобождение Россией моряков на этой неделе
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США
позиция
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

ЕС приостановил сотрудничество с Турцией

191
ЕС приостановил сотрудничество с Турцией

Европейский Союз решил отменить заседание Совета ассоциации Турция — ЕС, а также приостановить любые заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией. Такое решение было принято в понедельник по итогам заседания министров иностранных дел ЕС. Документ, где перечислены принятые решения в связи с бурением Турцией шельфа у побережья Кипра, опубликован на сайте Европейского Совета.

«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией», — сказано в документе.

Кроме того, страны-члены ЕС договорились сократить объем помощи Турции до момента вступления страны в ЕС и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в том, что касается кредитования проектов с государственной поддержкой.

В одном из пунктов документа также говорится, что Еврокомиссии предложено продолжить работу над вариантами мер воздействия на Анкару в свете продолжающихся буровых работ у побережья Кипра. Совет ЕС будет следить за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье и в случае необходимости вновь вернется к этому вопросу, сказано в документе.

Читайте также: Полиция возбудила уголовное дело за подкуп избирателей Игорем Кононенко

В Анкаре уверяют, что легально работают в Восточном Средиземноморье, объясняя, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Брюссель эту лицензию не признает. На Кипре ТРСК считают территорией страны, незаконно оккупированной Турцией в 1974 году. Турция — единственное государство в мире, признающее независимость Северного Кипра.

ЕС, Турция
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июля 2019
Понедельник, 15 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016