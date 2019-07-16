Нацбанк немного укрепил гривну

Нацбанк Украины на вторник, 16 июля, укрепил официальный курс гривны на две копейки – до 25,7409 гривны за доллар против 25,76 06 гривны за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0074 грн против 28,9884 грн накануне.