Стала известна дата следующей «нормандской встречи»

Следующая встреча в «нормандском формате» состоится через месяц-полтора также на уровне политических советников лидеров Украины, Франции, Германии и России.
Об этом заявил на брифинге во вторник, 16 июля, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.
«Следующая встреча в „нормандском формате“ состоится на моем уровне и уровне моих коллег. Результатом следующей встречи должно быть рассмотрение результатов, достигнутых за эти месяц-полтора. По результатам этой встречи будет рекомендация лидерам государств», — сказал Пристайко.
Он проинформировал, что целью предварительной встречи было зафиксировать выполненные договоренности, определить следующие шаги, которые могут быть поддержаны лидерами «нормандской четверки» и направить деятельность своих команд.
«Мы встречались в пятницу и выделили примерно месяц на отдельные вопросы. Посмотрим, каким образом за месяц будет достигнут тех результатов, о которых договорились мы четверо», — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.
Напомним, что последняя встреча советников лидеров «нормандской четверки» состоялась 12 июля и завершилась без особых результатов.
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