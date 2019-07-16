Стала известна дата следующей «нормандской встречи»

Следующая встреча в «нормандском формате» состоится через месяц-полтора также на уровне политических советников лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Об этом заявил на брифинге во вторник, 16 июля, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

«Следующая встреча в „нормандском формате“ состоится на моем уровне и уровне моих коллег. Результатом следующей встречи должно быть рассмотрение результатов, достигнутых за эти месяц-полтора. По результатам этой встречи будет рекомендация лидерам государств», — сказал Пристайко.

Он проинформировал, что целью предварительной встречи было зафиксировать выполненные договоренности, определить следующие шаги, которые могут быть поддержаны лидерами «нормандской четверки» и направить деятельность своих команд.

«Мы встречались в пятницу и выделили примерно месяц на отдельные вопросы. Посмотрим, каким образом за месяц будет достигнут тех результатов, о которых договорились мы четверо», — отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, что последняя встреча советников лидеров «нормандской четверки» состоялась 12 июля и завершилась без особых результатов.