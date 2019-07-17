Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 17 июля 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 25,8641 грн за доллар против 25,7409 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,0273 грн против 29,0074 грн накануне.