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Сенат США принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Майдана

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Сенат США принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Майдана

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни, сообщили в посольстве Украины в США.

"В резолюции, авторами которой выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в частности, отмечается, что Сенат США: приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в среду утром.

Среди прочего в резолюции отмечается, что Вашингтон приветствует успешное проведение свободных и справедливых выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства, а также "ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов".

Подчеркивается, что Вашингтон подтверждает неизменную приверженность правительства США "поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов безопасности помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе". Также подтверждается непризнание "незаконных попыток РФ аннексировать Крым".

США приветствует создание автокефальной Православной церкви Украины как "важной вехи в построении Украине собственного будущего, свободного от российского влияния".

Также осуждается продолжающаяся агрессия РФ против Украины и, в частности, "нападение на корабли ВМС нашего государства в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинско-российских договоренностей", а также Белый дом настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.

В Вашингтоне заверили, что выражают поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений. США призывает союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ по выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минским договоренностям.

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Кроме того, Вашингтон называет газопровод "Северный поток - 2" значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости "перед дальнейшими российскими военными интервенциями", считает, что "укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должна служить положительным примером для других стран с постсоветского пространства".

США, Майдан
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