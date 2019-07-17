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В Украине до конца недели обещают дожди и грозы

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В Украине до конца недели обещают дожди и грозы

17 июля в Украине ожидается переменная облачность. Ночью местами в западных, восточных и Сумской областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Воздух ночью прогреется до 10-15 °, на побережье морей — до 19 °; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24 °, на остальной территории 23-28 °; в Карпатах ночью 4-9 ° тепла, днем 9-14 °.

В Киеве 17 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 °, днем 20-22 °.

В Киевской области кратковременные дожди пройдут днем, местами дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 °, днем 19-24 °.

18-19 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь 18 июля в северных, Волынской, Ривненской областях местами небольшие дожди, 19 июля в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 °, на побережье морей до 20 °; днем 20-25 °, на юге, востоке страны и в Днепропетровской 25-30 °; в Карпатах ночью 5-10 °, днем 11-16 °.

В Киеве и области 18 июля местами ожидается небольшой кратковременный дождь, 19 июля — без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 °, днем 20-25 °.

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20-21 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы (преимущественно днем); в восточных, Запорожской и Херсонской областях без осадков. Температура ночью 12-18 °, днем 23-29 °; в южных и восточных областях ночью 14-20 °, днем 26-32 °.

В Киеве и области 20-21 июля местами возможен кратковременный дождь, гроза (преимущественно днем). Температура ночью 12-17 °, днем 24-29 °.

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