В деле о крушении MH17 появились новые следователи

Новые свидетели появились в уголовном расследовании крушения Boeing на Донбассе. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен, чьи слова в среду приводит газета NRC.

«К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает», — отметил он, выступая на встрече с родными и близкими жертв трагедии в городе Ньювегейн.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в неконтролируемой на то время Украиной части Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.