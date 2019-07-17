На выборах 21 июля будет как минимум 3 экзит-пола

21 июля, в день внеочередных выборов в парламент, проведут минимум три экзит-пола. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, Фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут «Национальный экзит-пол».

Кроме того, свой экзит-пол проведет телеканал «112 Украина», который связывают с кумом Путина и одним из лидеров «Оппозиционного платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«21 июля авторитетный австрийский «Институт социальных исследований SORA» совместно с украинским центром «Социальный мониторинг» проведут собственный экзит-пол по заказу канала «112 Украина», — сообщается в рекламном ролике телеканала.

Также в 20:00 результаты своего экзит-пола обнародует Телевизионная служба новостей канала «1+1», который входит в медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского.