Бывший командир Азова вышел в лидеры на Оболони

По результатам социологических исследований, проведенных ОО «Национальный Мониторинг», на 217 округе в Оболонском районе лидирует бывший командир полка «Азов» Максим Жорин. С небольшим отрывом он опережает своих основных конкурентов — кандидатку от партии «Европейская Солидарность» Людмилу Костенко и представительницу «Слуги народа» Марьяну Безуглую. Об этом сообщает КП.
По результатам социологических исследований, проведенных ОО «Национальный Мониторинг», на 217 округе в Оболонском районе лидирует бывший командир полка «Азов» Максим Жорин. С небольшим отрывом он опережает своих основных конкурентов — кандидатку от партии «Европейская Солидарность» Людмилу Костенко и представительницу «Слуги народа» Марьяну Безуглую.
Как показали результаты опроса, самовыдвиженец Максим Жорин набирает 24,4% голосов избирателей в Оболонском районе. На второе место пока выходит Людмила Костенко с 21,4%. За ней с небольшой разницей идет Марьяна Безуглая (20,7%). Напомним, что в 2014 году выборы в Верховную Раду на 217 округе выиграл основатель полка «Азов» Андрей Билецкий.
Среди политических партий самый высокий рейтинг у «Слуги народа» — 39,8%. На втором месте, с показателями втрое ниже оказалась «Европейская Солидарность» (12%). 5% -барьер, согласно проведенным исследованиям, преодолевает еще пять партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8,5%), ВО «Батькивщина» (8,2%), ВО «Свобода (7,4 %), партия «Голос» (6,3%) и Партия Шария (5,6%).
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