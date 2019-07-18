В Украину возвращается жара

В Украине в четверг осадки вероятны только в северных, Волынской и Ривненской областях, температура 20-25°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, лишь днем в северных, Волынской и Ривненской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура... 20-25°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 25-30°, в Карпатах 11-16°», — говорится в сообщении.

В частности, в четверг в Киеве без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 21-23°. На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 20-25°.

Согласно прогнозу на 19-20 июля, в Украине ночью без осадков, днем 19 июля в Карпатском регионе, 20 июля в западных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

На Киевщине 19-20 июля без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

Синоптики прогнозируют 21 июля в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, грозы; 22 июля на Правобережье грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-30°, в южной части страны, Кировоградской и Днепропетровской областях 27-33°.

В столичном регионе 21 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 22 июля ночью без осадков, днем грозовые дожди. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.